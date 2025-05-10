Глава Подольска поздравил боксера Жильцова с победой на первенстве России

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил молодого спортсмена Арсения Жильцова с победой на первенстве России по боксу среди юниоров 17–18 лет в весовой категории до 54 килограммов. В финальном поединке Арсений одолел соперника из Дагестана.

С 4 мая на ринге малой спортивной арены Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова в Чехове проходили напряженные соревнования, в которых приняли участие около 500 лучших боксеров из 75 регионов страны. На открытии турнира юных спортсменов приветствовали известные боксеры — Александр Поветкин, Денис Лебедев и Федор Чудинов. Победители первенства в Чехове войдут в состав юниорской сборной России по боксу.

«Подольск умеет воспитывать чемпионов! Лично поздравил земляка с этим выдающимся достижением. Сегодня он в очередной раз доказал: сила, воля и характер — его главное оружие. Гордимся!», — сообщил Артамонов.

Арсений Жильцов с ранних лет уверенно поднимается на спортивный пьедестал. В 2024 году, выступая за сборную России, он завоевал серебряную медаль Кубка мира в Черногории.