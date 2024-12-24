Глава Подольска получил областную награду за создание лучшего общественного пространства

Итоги 2024 года в Подмосковье подвел губернатор Московской области Андрей Воробьев . На встрече также наградили за успехи в реализации различных направлений. Награду получил и Подольск.

Подольск отметили за успехи в благоустройстве территорий. Глава городского округа Григорий Артамонов получил награду «За лучшее общественное пространство».

В 2024 году такие объекты появились в «Дубровицком лесу» и на Певческом поле. Скоро после обновления откроется сквер Поколений со стелой «Город трудовой доблести».

Кроме того, в муниципалитете идет строительство новой набережной. Работы в ближайшее время стартуют и в парке «Дубрава».

«Подольск следует курсу губернатора по всем ключевым сферам. Образование, здравоохранение, экономика, экология, цифровая трансформация, спорт, культура — эти и другие направления растут стабильно. Безусловно, во главе всего — помощь участникам спецоперации», — сказал Григорий Артамонов.

Также на подведении итогов губернатор рассказал о реализации нацпроектов и о планах по увеличению мер соцподдержки. Так, с 1 января проиндексируют заработную плату социальных работников и педагогов до 20%. У молодых учителей и преподавателей школ искусств появятся надбавки. А молодые семьи, в которых появится третий и последующий ребенок, получат выплаты по 300 тысяч рублей.