Глава Подольска подарил юному гармонисту новые музыкальные инструменты

Юный гармонист Ваня Ревин постоянно записывает музыкальные приветы участникам СВО. Григорий Артамонов передал ему две гармони, чтобы восьмилетний мальчик смог и дальше развивать таланты.

«Познакомился с Ваней Ревиным — талантливым мальчиком с большим сердцем. К сожалению, недавно в пожаре сгорели его музыкальные инструменты. Узнав об этом, не мог остаться в стороне. Передал ему две гармони, чтобы он мог продолжать заниматься любимым делом и радовать людей своим искусством. Особенно трогает не только его талант, но и доброта. Ваня регулярно поддерживает наших бойцов — поет для них, записывает музыкальные видеоприветы. Пусть новые гармони вдохновят на яркие творческие свершения!» — сказал Артамонов.

Вокальный дар Ревина разглядела бабушка Лариса Манаева, когда Ване было всего четыре года. С тех пор музыка для Вани — не просто увлечение, а жизненный путь. Он уже стал лауреатом Международного фестиваля «Созвездие талантов» и продолжает покорять вершины.

Иван Ревин живет в деревне Сергеевка. Там неравнодушные сельчане регулярно помогают участникам СВО. Мальчик участвует в сборах гуманитарной помощи и передает бойцам музыкальные приветы.