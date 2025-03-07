Глава Подольска подарил юному гармонисту новые музыкальные инструменты
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подарил юному музыканту Ване Ревину две новые гармони. Предыдущие инструменты сгорели во время пожара.
Юный гармонист Ваня Ревин постоянно записывает музыкальные приветы участникам СВО. Григорий Артамонов передал ему две гармони, чтобы восьмилетний мальчик смог и дальше развивать таланты.
«Познакомился с Ваней Ревиным — талантливым мальчиком с большим сердцем. К сожалению, недавно в пожаре сгорели его музыкальные инструменты. Узнав об этом, не мог остаться в стороне. Передал ему две гармони, чтобы он мог продолжать заниматься любимым делом и радовать людей своим искусством. Особенно трогает не только его талант, но и доброта. Ваня регулярно поддерживает наших бойцов — поет для них, записывает музыкальные видеоприветы. Пусть новые гармони вдохновят на яркие творческие свершения!» — сказал Артамонов.
Вокальный дар Ревина разглядела бабушка Лариса Манаева, когда Ване было всего четыре года. С тех пор музыка для Вани — не просто увлечение, а жизненный путь. Он уже стал лауреатом Международного фестиваля «Созвездие талантов» и продолжает покорять вершины.
Иван Ревин живет в деревне Сергеевка. Там неравнодушные сельчане регулярно помогают участникам СВО. Мальчик участвует в сборах гуманитарной помощи и передает бойцам музыкальные приветы.