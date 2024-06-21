Глава Подольска передал внедорожник бойцам СВО

Глава Подольска передал бойцам СВО ключи от внедорожника УАЗ «Патриот». На нем можно привезти продукты, медикаменты или эвакуировать раненых.

Это не первая техника, который отправляется на передовую из муниципалитета. Приобрели машину за счет средств благотворительного фонда «Культурное развитие молодежи города Подольска».

«Очень приятно, что в нашем родном городе существуют такие фонды, что люди откликаются и понимают, какие задачи мы выполняем в зоне проведения специальной военной операции, стараются всячески помочь бойцам», — поделился боец с позывным Тигр.