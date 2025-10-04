Глава Подольска наградил военнослужащих ко Дню города

В преддверии праздника глава городского округа Григорий Артамонов поздравил защитников, которые круглосуточно оберегают покой жителей от налетов вражеских летательных аппаратов. Он вручил награду в номинации «Всегда в строю» подразделению противовоздушной обороны и поблагодарил бойцов за службу и верность долгу.

В муниципалитете также организовали сбор гуманитарной помощи для защитников Родины в рамках акции «Подольск помогает» ко Дню города. Сотрудники предприятий и волонтеры собрали большую партию с необходимыми вещами, которые отправят на фронт.

Ранее в акции приняли участие сотрудники АО «ЗиО». Они привезли необходимые на передовой материалы и оборудование: генераторы, дрели, кабели, утеплители, газовые баллоны и профессиональный инструмент различного назначения.