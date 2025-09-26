Глава Подольска наградил работников сферы благоустройства

День благоустройства отмечается в Московской области в третье воскресенье сентября. В честь профессионального праздника глава Подольска Григорий Артамонов в торжественной обстановке вручил награды работникам сферы благоустройства.

На страже чистоты и порядка в округе всегда находится Подольский комбинат благоустройства. Предприятие занимается содержанием общественных территорий, контейнерных площадок, ремонтом детских и спортивных объектов.

Благодарность руководителя муниципалитета получили восемь специалистов.

«Своим трудом они делают улицы чище, парки и скверы — комфортнее, а округ — уютнее и привлекательнее. Работы впереди еще много, но благодаря таким людям Подольск становится лучше с каждым днем. Спасибо всем, кто ежедневно вкладывает свои силы — ваша работа делает Подольск любимым местом для сотен тысяч человек», — поздравил работников сферы благоустройства Григорий Артамонов.