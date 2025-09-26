Глава Подольска наградил работников сферы благоустройства
День благоустройства отмечается в Московской области в третье воскресенье сентября. В честь профессионального праздника глава Подольска Григорий Артамонов в торжественной обстановке вручил награды работникам сферы благоустройства.
На страже чистоты и порядка в округе всегда находится Подольский комбинат благоустройства. Предприятие занимается содержанием общественных территорий, контейнерных площадок, ремонтом детских и спортивных объектов.
«В зимний период — уборка снега, в летний период — покос травы, уборка мусора, подготовка всех элементов к летнему периоду, производится окраска», — рассказал заместитель директора по благоустройству МБУ «ПКБ» Александр Зубков.
Благодарность руководителя муниципалитета получили восемь специалистов.
«Своим трудом они делают улицы чище, парки и скверы — комфортнее, а округ — уютнее и привлекательнее. Работы впереди еще много, но благодаря таким людям Подольск становится лучше с каждым днем. Спасибо всем, кто ежедневно вкладывает свои силы — ваша работа делает Подольск любимым местом для сотен тысяч человек», — поздравил работников сферы благоустройства Григорий Артамонов.