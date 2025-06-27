Глава Подольска наградил к юбилею службы сотрудников «Системы-112»

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил работников «Системы-112» с 10-летием с момента ее создания. За это время было принято более ста миллионов вызовов со всей Московской области.

Награды людям, чья преданность делу и профессионализм ежедневно спасают жизни, вместе с главой Подольска вручали заместитель российского министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Антон Герасимов и начальник Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Григорий Артамонов отметил, что каждый житель Подмосковья знает телефонный номер 112. Эти цифры за 10 лет стали символом безопасности, а сама система — надежным механизмом, отвечающим самым высоким стандартам.

«За каждым вызовом — труд тех, кто работает круглосуточно, без выходных: операторов, диспетчеров, инженеров, экстренных служб. Их работа часто остается незаметной, но именно от нее зависит, как быстро и точно придет спасение. Вы — настоящие герои нашего времени», — поблагодарил сотрудников службы глава городского округа.