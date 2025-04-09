Глава Подольска Григорий Артамонов вручил бойцу СВО медаль Минобороны РФ

Бойцу спецоперации из Подольска вручили медаль Министерства обороны России «Участнику специальной военной операции». Ранее он обратился в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО с просьбой восстановить документы на получение награды.

«Кондаков мужественно защищал Родину, неоднократно спасал раненых товарищей из-под огня, не думая о себе. Его поступки достойны глубокого уважения. Обстоятельства не позволили вручить награду раньше, но благодаря Ассоциации ветеранов СВО справедливость восторжествовала и медаль нашла своего героя. В ней — признание доблести, силы духа, преданности. Спасибо за все, что вы сделали ради жизни, мира и справедливости!» — сказал Артамонов.

На лицевой стороне медали изображен орден Красной Звезды — самой почетной боевой награды советского времени. В середине — щит с изображением фигуры красноармейца в длинной шинели, буденовке и винтовкой Мосина с примкнутым штыком в руках. Рельефное изображение покрыто эмалью. Медаль крепится на классическую пятиугольную колодку, обтянутую лентой. На желтом фоне расположены две красные, белая и зеленая полосы.

Вместе с медалью выдается удостоверение. В нем указан номер приказа министра обороны России, дата подписания и данные ветерана. Награда относится к ведомственным и закрепляет за бойцом статус участника СВО.

Отметим, все ветераны и участники спецоперации могут обратиться за помощью в организацию, которая располагается по адресу: улица Кирова, дом № 3, офис 234.