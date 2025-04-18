Глава Подольска Григорий Артамонов принял участие в донорской акции

В преддверии Дня донора глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Инна Горкавая, представители движения «Молодая Гвардия» и общественные активисты приняли участие в сдаче крови в подольском отделении Московского областного центра крови на улице Кирова. Артамонов и Никулин поздравили сотрудников центра и активных доноров с приближающимся праздником, а также вручили награды за вклад в спасение жизней.

Григорий Артамонов подчеркнул важность личного участия в донорском движении.

«Сам сдал кровь. Потому что считаю важным не только выражать признательность, но и лично участвовать в общем, важном деле. Всегда считал, что доноры — настоящие герои. Без лишнего внимания к себе они совершают поступки, которые спасают жизни. Отдать частичку себя, чтобы кто-то другой мог снова дышать, смеяться, жить — это бесценно. Спасибо каждому, кто вносит вклад в спасение людей», — отметил глава.