Глава Подольска Артамонов провел профильный час по вопросам спорта

Григорий Артамонов вместе с заместителями и профильными специалистами рассмотрел работу секций, организацию и проведение мероприятий, планы на будущее. Также обсудили реализацию губернаторского проекта «Школьная лига».

Одна из главных тем профильного часа — работа ледового дворца «Витязь». На данный момент здесь обучаются 400 юных хоккеистов и фигуристов. Объект перешел в муниципальную собственность три года назад. За это время в нем выполнили значительное количество ремонтов.

«Продолжим заботиться о нашем учреждении. В ледовом дворце должно быть комфортно и детям, которые приезжают на тренировки, и гостям, и болельщикам. „Витязь“ — это ледовая арена с трибунами на 5,5 тысячи зрительских мест, тренировочная ледовая площадка, спортзал, тренажерный зал, теннисные корты, парковка», — сказал Артамонов.

Ледовый дворец стал визитной карточкой Подольска. Здесь регулярно проходят матчи и концерты.

Отдельно обсудили проект «Школьная лига», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он получил большой отклик у образовательных учреждений. Уже 4 февраля в округе подведут первые итоги по баскетболу. В этот день состоятся финальные игры сезона и церемония награждения лучших команд.