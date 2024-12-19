Глава Подольска Артамонов обсудил итоги прямой линии с президентом РФ

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе со своими заместителями, председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным и руководителем фракции партии «Единая Россия» Любовью Ушаневой приняли участие в просмотре ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Ежегодная пресс-конференция главы государства длилась более четырех часов.

В ходе общения президент ответил на широкий спектр вопросов, затрагивающих поддержку пенсионеров, многодетных и молодых семей, развитие ЖКХ, здравоохранения, а также социально-экономическое развитие регионов. Особое внимание было уделено поддержке военнослужащих СВО, вопросам внутренней и внешней политики, а также оказанию медицинской помощи.

«Задан вектор развития, будем держать курс Президента. Конечно, важнейшие озвученные инициативы будут реализовываться и в Подольске при поддержке правительства Подмосковья. Важно, чтобы наша работа прежде всего была нацелена на создание комфортных условий жизни для подольчан. Как отметил в завершение своего выступления наш президент, главное — это люди!», — подчеркнул Григорий Артамонов.

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин отметил, что депутаты округа будут выполнять поставленные задачи в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти.

«Присоединяюсь к пожеланию президента больше быть рядом с близкими людьми и смотреть на свою малую родину и Россию в целом как на свою семью», — добавил Никулин.

Руководство Подольска выразило уверенность в том, что инициативы, озвученные президентом, станут основой для дальнейшего развития округа и улучшения качества жизни его жителей.