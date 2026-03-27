Глава Павловского Посада встретился с сотрудниками металлургического предприятия

Двадцать шестого марта Денис Семенов провел встречу с коллективом Международной алюминиевой компании (МАК), которая стала частью стратегической работы по развитию промышленного сектора региона. Глава округа подчеркнул, что промышленность обеспечивает создание новых рабочих мест, внедрение современных технологий и выпуск востребованной продукции. Особое внимание было уделено роли программы партии «Единая Россия», способствующей модернизации предприятий.

Денис Семенов поблагодарил сотрудников МАК за ежедневный труд и представил отчет о достигнутых за последние пять лет результатах. Среди них — поддержка защитников Отечества и их семей (доставка более 450 тонн гуманитарной помощи, организация свыше 70 гуманитарных конвоев), строительство новых школ и ремонт образовательных учреждений, модернизация медицинских отделений, обновление спортивных объектов и создание новых зон отдыха, благоустройство дворов и пешеходных маршрутов, ремонт дорог, обновление транспорта, восстановление памятников воинской славы.

В завершение встречи глава округа ответил на вопросы сотрудников и поблагодарил исполнительного директора Александра Шехватова за активное участие и поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Денис Семенов отметил, что все достижения — результат совместных усилий власти, бизнеса и жителей, благодаря которым округ продолжает развиваться и становиться комфортнее для жизни.