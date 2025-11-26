Глава Павловского Посада проверил строительство Георгиевского храма

Руководитель муниципалитета Денис Семенов, благочинный Павлово-Посадского округа священник Александр Анохин и епископ Балашихинский и Орехово‑Зуевский Николай побывали на строительстве храма на улице Фрунзе у Парка Победы. Он посвящен Святому Георгию Победоносцу — покровителю воинов и защитников Отечества.

Специалисты уже завершили отделочные работы. В храме установлены мраморный резной престол и жертвенник, смонтирован иконостас с писаными иконами. Алтарная часть украшена мозаичной иконой Спасителя, освященной епископом Николаем.

Денис Семенов поблагодарил епископа Николая за благословение, а отца Александра — за большой вклад в реализацию проекта. По словам главы Павлово-Посадского округа, каждая деталь в храме продумана и наполнена глубоким духовным смыслом

Георгиевский храм станет местом молитвы за защитников, духовной поддержкой для их семей и центром духовного объединения жителей округа.