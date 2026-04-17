Глава Павловского Посада проверил благоустройство Электрогорска

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с заместителями провел объезд Электрогорска. Руководитель муниципалитета оценил текущие работы на объектах благоустройства и поставил задачи на ближайшее время.

Поездка началась с площадки, где появится баскетбольная зона имени А. А. Болошева. Территорию уже расчистили. После этого начнут монтировать площадку, устанавливать игровые элементы и бюст спортсмена. Детскую площадку, которая стояла здесь раньше, не уберут, а перенесут подальше от дороги, чтобы детям было безопаснее.

В ходе объезда глава осмотрел участки для субботников. Мусора накопилось много, поэтому уборку решено начать на следующий день и продолжить в субботу. К работе присоединятся местные жители. Особое внимание уделили городскому бульвару. Там готовятся праздновать День города 30 мая. Денис Семенов поручил восстановить брусчатку в местах провалов и привести в порядок доску почета.

По итогам поездки глава сформулировал главные задачи для Электрогорска: ямочный ремонт дорог, восстановление асфальта после земляных работ, а также регулярная уборка мусора и смета с улиц.