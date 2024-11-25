Глава Павловского Посада провел встречу с коллективом алюминиевой компании

Денис Семенов рассказал собравшимся на мероприятии о реализованных в городском округе в текущем году проектах и озвучил планы на будущий год. Сотрудники предприятия задали главе Павловского Посада волнующие их вопросы. В основном, они касались жилищно-коммунального хозяйства и были взяты Денисом Семеновым на личный контроль.

«Вопрос по обустройству „лежачего полицейского“ перед проходной предприятия вынесем на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения», — сообщил глава округа. Он также поблагодарил руководство предприятия за поддержку участников СВО.

Сотрудники МАК отметили удобство выездного формата встреч с властями Павловского Посада. «Мы имеем возможность задать сразу о несколько вопросов по разным темам, не отрываясь от работы», — сказал один из работников Валерий.

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