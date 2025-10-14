Глава Павловского Посада провел совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства
В Павловском Посаде глава городского округа Денис Семенов провел оперативное совещание, на котором были рассмотрены актуальные вопросы. Одним из ключевых моментов совещания стало представление нового первого заместителя главы администрации Сергея Балашова.
Как сообщил Денис Семенов, опытный управленец будет курировать инвестиции и финансы, предоставление государственных и муниципальных услуг, информационную политику, сферу похоронного дела и материально-техническое обеспечение.
Глава округа также выразил благодарность Филиппу Ефанову, ранее занимавшему эту должность, за его вклад в развитие Павловского Посада.
На совещании особое внимание было уделено вопросу восстановления территорий после проведения ремонтных работ Мособлводоканалом. Денис Семенов отметил, что жители справедливо обращают внимание на состояние дорог и дворов после работы коммунальщиков. Он подчеркнул, что более 50 адресов требуют восстановления, и поручил взять этот вопрос под жесткий контроль.
Отдельно была рассмотрена ситуация на улице БЖД, где после перекладки водопровода благоустройство было восстановлено некачественно, что привело к прекращению автобусного сообщения. По словам главы округа, ДРСУ уже приступили к исправлению ситуации, и планируется завершить работы до ноября, после чего будет возобновлено автобусное движение.
Кроме того, на совещании обсуждались проблемы переполненных контейнерных площадок и недостаточного уличного освещения. Денис Семенов поручил проанализировать ситуацию с контейнерами и пересмотреть нормативы накопления отходов, а также провести полное обследование и устранить все неполадки в системе уличного освещения.
В связи с началом осеннего листопада глава округа поручил усилить работу по уборке листвы на дорогах, тротуарах и во дворах.
Подводя итоги совещания, Денис Семенов отметил, что все рассмотренные вопросы взяты на контроль, и работа по их решению будет продолжена в течение недели.