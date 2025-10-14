Глава Павловского Посада провел совещание по вопросам ЖКХ и благоустройства

Глава округа также выразил благодарность Филиппу Ефанову, ранее занимавшему эту должность, за его вклад в развитие Павловского Посада.

Как сообщил Денис Семенов, опытный управленец будет курировать инвестиции и финансы, предоставление государственных и муниципальных услуг, информационную политику, сферу похоронного дела и материально-техническое обеспечение.

На совещании особое внимание было уделено вопросу восстановления территорий после проведения ремонтных работ Мособлводоканалом. Денис Семенов отметил, что жители справедливо обращают внимание на состояние дорог и дворов после работы коммунальщиков. Он подчеркнул, что более 50 адресов требуют восстановления, и поручил взять этот вопрос под жесткий контроль.

Отдельно была рассмотрена ситуация на улице БЖД, где после перекладки водопровода благоустройство было восстановлено некачественно, что привело к прекращению автобусного сообщения. По словам главы округа, ДРСУ уже приступили к исправлению ситуации, и планируется завершить работы до ноября, после чего будет возобновлено автобусное движение.