Глава Павловского Посада провел совещание по вопросам благоустройства

Очередное оперативное совещание состоялось в администрации городского округа 16 марта. Руководитель муниципалитета Денис Семенов обсудил с ответственными службами проблему весенних подтоплений, ямочный ремонт дорог и другие актуальные вопросы.

Денис Семенов сообщил, что получает жалобы от жителей на подтопление некоторых участков, в том числе на улицах Рабочей и 1-й Пушкинской в Павловском Посаде. На улице Пушкина в Электрогорске лужа образовалась прямо у входа в дом, где проживает пенсионер.

«Я хочу, чтобы каждый ответственный понимал: люди не должны ждать, пока мы раскачаемся», — сказал глава округа и поручил ответственным службам в кратчайшие сроки выехать на каждый адрес, зафиксировать ситуацию и принять меры по отведению воды.

Состояние дорожного полотна на ряде участков также вызывает справедливые замечания жителей. Денис Семенов запросил у ответственных за дорожное хозяйство актуальный график ямочного ремонта с конкретными адресами и сроками.

На совещании обсудили ситуацию в селе Рахманово, где произошел прорыв канализации. Сейчас «Мособлводоканал» устанавливает станции перекачки на месте аварии. После этого начнется откачка воды и земляные работы для выявления точного места утечки на коллекторе.

Денис Семенов также поручил подготовить все необходимые материалы для покраски детских площадок и малых архитектурных форм по округу и обеспечить постоянное взаимодействие с подрядчиком и жесткий контроль за ходом капремонта стадиона «Филимоновский».

«По каждому из обозначенных вопросов жду оперативной работы и обратной связи. Не отчетов ради отчетов, а реального результата, который почувствуют жители», — подытожил руководитель муниципалитета.