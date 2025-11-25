Глава Павловского Посада провел очередное оперативное совещание

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел традиционное совещание в администрации округа. Основными темами обсуждения стали благоустройство, качество водоснабжения и подготовка к Новому году.

В Павловском Посаде продолжается приведение в порядок участков после раскопок на сетях «Мособлводоканала». Денис Семенов сообщил, что жители центральной части города жалуются на качество воды. «Мособлводоканал получил задачу — проверить все проблемные адреса и промыть систему гидрантами, где нужно», — сказал глава округа.

Горожане также пожаловались на скользкие дорожки на новой Привокзальной площади на 1-й Пушкинской. Соответствующим службам дано поручение оперативно разобраться с проблемой.

«Особое внимание — социальным объектам: школы, детсады. Дороги должны быть обработаны ПСС заранее, а не „по факту падения“, — отметил Денис Семенов.

Павлово-Посадский округ активно готовится к встрече Нового года: устанавливают елки и арт-объекты, украшают гирляндами торговые центры.