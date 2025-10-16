Глава Павловского Посада провел объезд территорий

Руководитель муниципалитета Денис Семенов совершил традиционный рабочий объезд Павловского Посада. Он рассмотрел ряд актуальных вопросов и дал конкретные поручения по их оперативному решению.

Денис Семенов обратил внимание на необходимость усиления работ по уборке листвы и мусора. В ряде дворов после субботников остаются мешки с собранными листьями, которые следует вывезти в ближайшие дни.

В городе продолжается восстановление дорожной сети. Отмечено, что по ранее взятым на контроль проблемным адресам уже выполнены работы на улицах Славянская и Дмитрия Донского, а в ближайшее время подрядчики приступят к благоустройству Песчаной улицы.

Часть здания музыкальной школы временно осталась без отопления из-за технологического инцидента, произошедшего во время работ «Мособлводоканала». Глава округа отметил недопустимость подобных сбоев в учреждениях образования и потребовал в кратчайшие сроки восстановить подачу тепла.

Все выявленные во время объезда проблемы взяты под контроль администрации округа. По ряду направлений определены конкретные сроки и даны поручения подрядным организациям.