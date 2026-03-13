Глава Павловского Посада провел объезд городских территорий

Руководитель муниципалитета Денис Семенов провел очередной рабочий объезд Павловского Посада, чтобы оценить текущее состояние инфраструктуры и выявить проблемы. В мониторинге принимали участие представители профильных служб.

Сначала глава Павлово-Посадского округа посетил парк Меленки, где «Мособлводоканал» продолжает перекладку трубопровода. Денис Семенов поручил привести в порядок прилегающую территорию в зоне проведения работ, а также в кратчайшие сроки расчистить от снега тропиночную сеть.

Во время осмотра вокзала и новой привокзальной площади глава округа обнаружил у некоторых торговых точек мусор, неухоженные фасады и граффити. Также был зафиксирован факт вандализма в отношении объектов торговли и инфраструктуры РЖД. Ответственным службам поручено оперативно приступить к устранению недочетов, в том числе и по уборке снега на парковках.

Затем Денис Семенов вместе с командой проехал по дорогам и дворовым территориям Павловского Посада, где были зафиксированы замечания по расчистке парковок, детских площадок и своевременному вывозу снега. Все адреса взяты на контроль.

«Работаем дальше. Наша задача — сделать Павловский Посад чистым, безопасным и комфортным для каждого жителя», — подчеркнул руководитель муниципалитета.