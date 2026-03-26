Глава Павловского Посада провел личный прием жителей

25 марта Денис Семенов провел личный прием граждан в Электрогорске в приемной партии «Единая Россия». Жители обратились с вопросами благоустройства дворов и общественных пространств, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

Один из вопросов касался благоустройства двора у домов 6 и 7 по улице Классона. Сети теплоснабжения там расположены близко к поверхности, что не позволяло завести технику для укладки асфальта без риска повреждения труб. Вместе с представителями ресурсоснабжающей организации был найден план: после окончания отопительного периода проведут перекладку теплосетей на безопасную глубину, затем приступят к асфальтированию двора. Все работы планируется завершить до начала нового отопительного сезона.

«Таким образом, и двор будет благоустроен, и теплоснабжение останется надежным», — отметил Денис Семенов.

Записаться на личный прием можно по телефону 2-99-05.