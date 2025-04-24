Глава Павловского Посада проконтролировал подготовку округа к 80-летию Победы

На оперативном совещании в Павловском Посаде обсудили ключевые вопросы, связанные с благоустройством и комфортом жителей округа. Особое внимание уделили подготовке фонтанов к началу сезона.

Глава округа Денис Семенов подчеркнул, что все фонтаны должны быть готовы к работе и радовать жителей уже к традиционному открытию 1 мая. Также он поручил усилить контроль за чистотой контейнерных площадок в период майских праздников, чтобы избежать переполнения мусором.

«Совместно с оператором мы должны не допустить переполнения площадок и обеспечить порядок», — сказал глава округа.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы. В округе уже обновили атрибутику, привели в порядок памятные места, а оформление территорий близится к завершению. Все работы направлены на то, чтобы встретить эту важную дату достойно и торжественно.