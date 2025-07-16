Глава Павловского Посада поздравил ветерана Альфреда Килька с 99-летием

Юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Альфред Килька в Павловском Посаде. С важной датой его поздравил глава муниципалитета Денис Семенов.

Глава округа побеседовал с Альфредом Францевичем, а также передал ему подарок. Ветеран родился в июле 1926 года.

На войну он ушел в 1943 году. Служил в 895-й Отдельном линейном батальоне связи.

Ветерана наградили орденом Отечественной войны. Также он является обладателями медалей «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

«Пусть годы не умаляют его героизм, а его мудрость и жизненный опыт служат примером для подрастающего поколения! Поздравляем Альфреда Францевича с днем рождения! Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни. Слава великому поколению победителей!» — сказал Денис Семенов.

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