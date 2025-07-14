День деревни Ковригино отметили в Павловском Посаде

Праздник ко Дню деревни прошел в Ковригине. Там провели развлекательную программу «Все здесь сердцу дорого».

Мероприятие состоялось у местного Дома культуры. На праздник пригласили заместителя главы Павлово-Посадского городского округа Владимира Шевелина, муниципального депутата Наталью Золину и начальника Улитинского территориального отдела Ольгу Федину.

«День деревни — это не просто праздник, это возможность почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Ковригино — это место с богатой историей и замечательными людьми, которые своим трудом и преданностью делают его лучше с каждым годом. Мы гордимся вами!» — сказал Владимир Шевелин.

В этот день прошел концерт. Перед зрителями выступили артисты художественной самодеятельности Кузнецовской клубной системы. Творческие номера представили вокальные коллективы «Мелодия» и «Русские узоры» Ковригинского Дома культуры, солист Александр Ладышкин, хор русской песни «Родник» и вокальная группа «Мелодия» из Назарьевского Дома культуры, а также коллектив «Экспромт» из Бывалинского клуба.

Выставку традиционных ремесел и угощений презентовали представители Русской общины в Павловском Посаде. Также выступление подготовили мотоциклисты из клубов «Ночные волки» и мотобатальона.