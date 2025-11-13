Глава Павлово‑Посадского округа провел личный прием жителей

Вместе с руководителем муниципалитета Денисом Семеновым прием вели его заместители Александр Кулаков, Игорь Ордов и Камиля Маркова. По всем поступившим вопросам жителям обязательно предоставят обратную связь.

Основными темами обращений стали земельно-имущественные вопросы, организация дорожного движения, ремонт дорог в частном секторе, а также поступила просьба о предоставлении жилья участнику специальной военной операции.

Часть вопросов удалось решить в ходе приема. Проблему организации дорожного движения в частном секторе проработают дополнительно совместно с Госавтоинспекцией и жителями.

Денис Семенов отметил, что личные приемы носят системный характер и проводятся ежемесячно, поскольку постоянный диалог с жителями рассматривается как неотъемлемая часть процесса решения локальных проблем.

Жители Павлово-Посадского округа могут записаться на прием к главе муниципалитета и его заместителям по телефонам: 2-99-05, 2-99-03.