Глава Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Стахановского озера

Электрогорск после зимы требует внимания и системной работы — нужно оценить состояние дворов, дорог, домов и общественных пространств. С этой целью город проинспектировала специальная комиссия во главе с руководителем муниципалитета Денисом Семеновым.

На Стахановском озере активно продолжается благоустройство. Там устанавливают основания из песка и щебня под детскую площадку, утилизируют излишний грунт. Все работы выполняются строго в соответствии с утвержденным проектом и графиком. Открытие обновленной территории запланировано на 30 мая.

Местный дом культуры нуждается в замене брусчатки и входной группы. Напротив здания приведут в порядок памятник — восстановят световое оборудование, которое готовили ко Дню Победы. В сквере неподалеку вскоре начнут ремонт лавочек и урн. После зимы в Электрогорске повреждены тротуары и пешеходные дорожки. Глава округа поручил ресурсоснабжающим организациям исправить ситуацию.

Дорожным службам предписано усилить ямочный ремонт. Уборкой дворов и вывозом мусора займутся коммунальные службы. Они также приведут в приличный вид кустарники.

Комиссия выявила нарушения в состоянии торговых объектов. Территории рядом с ними захламлены, ограждения повреждены, рядом с входом в здания ямы.

О своем родном городе не забывают и местные жители. Вскоре они присоединятся к благоустройству — с 4 апреля начнутся субботники.