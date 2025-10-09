Глава Павлово-Посадского округа провел встречу с пенсионерами в Электрогорске

Руководитель муниципалитета Денис Семенов встретился 8 октября с представителями старшего поколения Электрогорска. В обстоятельном разговоре были затронуты вопросы благоустройства общественных территорий, планы развития города и предстоящие мероприятия.

Жители пожилого возраста внесли свои предложения по благоустройству озера Стахановское, запланированному на следующий год. Глава Павлово-Посадского округа представил концепцию и основные элементы будущего проекта.

Денис Семенов также напомнил, что каждую среду в Электрогорской больнице главный врачи проводит личный прием, на котором представители старшего поколения могут получить ответы на волнующие их вопросы.

Особое внимание уделили предстоящему 80-летию Электрогорска, которое город отметит в следующем году. Глава муниципалитета рассказал, что к этой значимой дате запланирована реализация двух знаковых проектов: установка бюста легендарному советскому баскетболисту Александру Болошеву у школы № 14 и создание реплики парашютной вышки, являющейся символом для многих горожан.

В завершение встречи Денис Семенов поблагодарил ее участников за активную позицию и неравнодушие. Он отметил ценность прямого диалога с жителями для эффективного развития округа и заверил, что ни один вопрос не останется без ответа.