Глава Павлово-Посадского округа поздравил семейную пару с изумрудной свадьбой

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поздравил Евгения Дмитриевича и Тамару Дмитриевну Павловых с 55-летием совместной жизни. Юбиляры прожили вместе более полувека, воспитали дочь, двух внучек и трех правнуков.

Евгений Дмитриевич Павлов более 40 лет проработал на Рахмановском шелковом комбинате, настраивая ткацкие станки для производства знаменитых павлово-посадских платков. Тамара Дмитриевна Павлова столько же лет трудилась в районном потребительском обществе.

Семейная история Павловых началась в 1965 году. Официальный брак они зарегистрировали 27 января 1971 года в Рахмановском сельсовете. Их дочь Галина рассказывает: «Они как ниточка с иголочкой, никогда не расставались, всегда вместе».

В день юбилея глава округа вручил супругам цветы и памятные подарки. «Ваш союз — это живая история нашей Павлово-Посадской земли. Вы прошли долгий путь, воспитали замечательных детей, внуков и правнуков, своим честным трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного края», — отметил Денис Семенов.

В семье поддерживают крепкие традиции: каждое воскресенье родные собираются за общим столом, суббота посвящена бане, все праздники отмечают в кругу семьи. Юбиляры надеются дождаться, когда подрастут и выберут свой путь правнуки.