Глава Орехово-Зуева проверил строительство детского сада в Дрезне

Строители почти завершили кровельные работы в детском саде, они уже приступили к укладке канализации. В здании установили пожарные лестницы, а на первом этаже скоро приступят к чистовой отделке.
На территории школы приступили к благоустройству. Скоро там появится спортивная площадка, а в здании устанавливают витражи и окна. Рабочие выложили коридоры керамогранитом и начали монтаж коммуникаций. Актовый зал оборудуют акустическими панелями, которые будут подавлять эхо и шумы.
Школу и детский сад выполнят в едином стиле, чтобы не нарушать архитектурный облик города.