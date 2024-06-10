Глава Орехово-Зуева проверил строительство детского сада в Дрезне

Фото: Телеканал «360»

Строители почти завершили кровельные работы в детском саде, они уже приступили к укладке канализации. В здании установили пожарные лестницы, а на первом этаже скоро приступят к чистовой отделке.

На территории школы приступили к благоустройству. Скоро там появится спортивная площадка, а в здании устанавливают витражи и окна. Рабочие выложили коридоры керамогранитом и начали монтаж коммуникаций. Актовый зал оборудуют акустическими панелями, которые будут подавлять эхо и шумы.

Школу и детский сад выполнят в едином стиле, чтобы не нарушать архитектурный облик города.

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