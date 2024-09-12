Глава округа Воробьев проверил качество питания в гимназии во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев проверил качество школьного питания в гимназии. На дегустацию пригласили родителей и педагогов.

Региональный проект «Родительский контроль» создан для того, чтобы мамы и папы не волновались о качестве питания. Они могут записаться у руководства школы на дегустацию и посетить столовую.

Отметим, представители Роспотребнадзора, Министерства образования и Министерства сельского хозяйства и продовольствия еженедельно контролируют качество горячего рациона школьников.

«Сегодня продегустировали обед совместно с родителями, педагогами и руководителем предприятия-организатора питания в образовательных учреждениях Фрязина. По десятидневному меню сегодня — борщ, кабачковая икра, котлета рыбная с отварным картофелем. О блюдах ребята отзываются положительно, оставляют пустые тарелки. Ежедневное меню можно посмотреть на сайте учреждения в разделе „Условия“», — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В гимназии поддерживают добрую традицию — ученики 8-11 классов дежурят в столовой и организуют подачу питания. Руководство образовательного учреждения отметило, что ребята выполняют работу добросовестно.

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