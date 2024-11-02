Глава округа Пушкинский проверил готовность коммунальной техники к зиме

Снегоуборочную технику муниципалитета подготовили к зиме. Результат этой работы оценил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Руководитель муниципалитета, представители администрации и глава совета депутатов Артем Садула побывали в учреждении «Городское хозяйство». Они осмотрели парк техники, который включает тракторы, грейдеры, пескоразбрасыватели и снегоуборочные машины. В распоряжении коммунальщиков имеются 39 единиц специальной техники.

Максим Красноцветов отметил, что все транспортные средства оснащены современным оборудованием для эффективной уборки наледи и снега. Специалисты уделяют особое внимание техническому состоянию машин, укомплектованности экипажей и приобретению необходимых расходных материалов.

Глава городского округа попросил жителей не оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы коммунальная техника могла работать без помех.

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