Глава округа Пушкинский провел с коллегами тренировку по хоккею
Сменив деловой костюм на хоккейную форму, команда главы округа Пушкинский Максима Красноцветова снова вышла на лед спортивного комплекса «Лидер». «Белые» против «Черных» играли в одни ворота не за медали и кубки, а чтобы перезагрузиться и настроится на новую рабочую неделю.
Несмотря на то, что каждому из игроков ежедневно приходиться решать множество вопросов и их режим работы 24/7, они находят время для любимого вида спорта — хоккея. Регулярные тренировки, считают они, это не только смена обстановки, но и общение в неформальной обстановке. Здесь каждый может проверить себя и перешагнуть через усталость. А значит, и в работе легче будет добиваться результата.
«Спорт — это жизнь. Мы должны не словом, а делом показывать нашему подрастающему поколению достойный пример и, в любом случае, формировать вот этот дух в коллективе, в любом деле, которым мы занимаемся», — отметил Максим Красноцветов.
Хоккейное противостояние между «Белыми» и «Черными» прошло в прекрасной захватывающей атмосфере. За счет спортивного драйва, азарта игры, красоты этого зрелища, в выигрыше остались все — и сами игроки, и тренеры, и болельщики.