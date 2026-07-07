Глава округа Пушкинский провел с коллегами тренировку по хоккею

Сменив деловой костюм на хоккейную форму, команда главы округа Пушкинский Максима Красноцветова снова вышла на лед спортивного комплекса «Лидер». «Белые» против «Черных» играли в одни ворота не за медали и кубки, а чтобы перезагрузиться и настроится на новую рабочую неделю.

Несмотря на то, что каждому из игроков ежедневно приходиться решать множество вопросов и их режим работы 24/7, они находят время для любимого вида спорта — хоккея. Регулярные тренировки, считают они, это не только смена обстановки, но и общение в неформальной обстановке. Здесь каждый может проверить себя и перешагнуть через усталость. А значит, и в работе легче будет добиваться результата.