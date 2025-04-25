Глава Пушкинского округа принял участие в донорской акции

В трансфузионное отделение клинической больницы приехали сдавать кровь руководитель муниципалитета Максим Красноцветов, его заместители, а также председатель окружного совета депутатов Артем Садула.
Представители власти администрации время в своем плотном рабочем графике как раз ко Дню донора, отмечавшемуся в России, на национальной неделе популяризации донорства. Они приехали на донацию в том числе для того, чтобы личным примером развеять все возможные опасения.
«Мы сдаем кровь регулярно, три-четыре раза в год, в зависимости от того, насколько есть потребность в этом направлении. Вообще я считаю, что все мы должны участвовать в общественно значимых мероприятиях для того, чтобы вносить свой вклад подобного рода делами в одно общее дело», — сказал Максим Красноцветов.
«Одна донация крови — это три спасенные жизни. И приход сюда — это ничто по сравнению с тем, как мы можем помочь нуждающемуся человеку», — добавил Артем Садула.
По данным Минздрава, за прошлый год в России донорами стали полтора миллиона человек, из них 365 тысяч — впервые. Кровь всех групп и ее компоненты сегодня нужна больницам и госпиталям, а также в фармакологии для изготовления важнейших поддерживающих препаратов.
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