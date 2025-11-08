Глава округа Пушкинский поздравил полицейских с профессиональным праздником

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел 7 ноября в Пушкино чествовали сотрудников УМВД России «Пушкинское». Праздничный концерт прошел во Дворце культуры «Пушкино».

В зале собрались действующие сотрудники полиции, ветераны службы, представители администрации округа, депутатского корпуса и общественности.

С приветственным словом к присутствующим обратился глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Он пожелал сотрудникам органов внутренних дел здоровья и благополучия, поблагодарил их за самоотверженный труд и высокий профессионализм. Особые слова признательности были адресованы ветеранам.

На торжественной церемонии глава округа лично вручил отличившимся сотрудникам Благодарственные письма, Почетные грамоты и жилищные сертификаты. В рамках мероприятия отметили тех, кто проявил особое мужество и самоотдачу. Также поздравления прозвучала из уст руководителя УМВД России «Пушкинское» Максима Панкратова.

Он подчеркнул, что главная оценка для каждого сотрудника — это слова благодарности от жителей городского округа Пушкинский. Минутой молчания участники встречи почтили память тех, кто отдал жизнь, защищая закон и граждан.