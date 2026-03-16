Глава округа Пушкинский наградил работников жилищно-коммунального хозяйства

В зале собрались сотрудники отрасли. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов вручил почетные грамоты лучшим из них и поздравил с профессиональным праздником. Руководитель муниципалитета напомнил, что в системе жилищно-коммунального хозяйства работает больше 8 тысяч человек.

«Все, что на сегодняшний момент сделано и делается, делается, в первую очередь, для людей и во благо людей» — отметил Максим Красноцветов.

Благодарности Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ вручил отличившимся работникам депутат Сергей Пахомов. «ЖКХ — это в первую очередь люди, благодаря которым у нас есть привычные вещи — тепло, вода, свет, порядок в доме и во дворе, быстрое реагирование на аварии», — сказал парламентарий.

Особую роль ветеранов отрасли, опытных сотрудников отметил и депутат Московской областной думы Михаил Ждан. «Ваша работа — это основа комфортной, благополучной жизни каждого из нас. Именно благодаря вам бесперебойно работают все системы жизнеобеспечения. Вы всегда готовы прийти на помощь в любое время, в любую погоду, сделать так, чтобы в домах наших жителей было спокойно и надежно», — заявил Михаил Ждан.

В округе Пушкинский активно продолжает модернизация объектов ЖКХ и реализуется государственная программа. Все комплексные мероприятия повышают качество услуг, предоставляемых населению.