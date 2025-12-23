Глава округа Пушкинский наградил энергетиков почетными грамотами
В городском округе Пушкинский отметили День энергетиков. Руководитель муниципалитета Максим Красноцветов встретился с сотрудниками МАУ «Пушкинская электросеть», поздравил их с профессиональным праздником и наступающим Новым годом, а также вручил грамоты.
Максим Красноцветов поблагодарил специалистов за добросовестный труд.
«Вы дарите свет, тепло и энергию каждому дому и каждому предприятию. Мы искренне благодарны вам за стабильность и надежность, которую вы обеспечиваете», — сказал руководитель муниципалитета.
Электромонтерам по обслуживанию электроустановок пятого разряда Андрею Бабенкову, Александру Потемкину и старшему мастеру Юрию Тихомирову вручили почетные грамоты Министерства энергетики Московской области «За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие энергетического комплекса Московской области и в связи с празднованием Дня энергетика».
Электромонтер по обслуживанию электроустановок пятого разряда в службе уличного освещения и эксплуатации Кайрат Батыров, а также инспектор по кадрам Инесса Федоренко стали обладателями почетных грамот главы городского округа Пушкинский.
Максим Красноцветов пожелал энергетикам здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов.