Глава округа проверила строительство детского сада в ЖК «Мытищи Парк»

Город Мытищи активно развивается, и поэтому строительство социальных объектов представляет собой одно из ключевых направлений деятельности руководства муниципалитета. Сейчас в основном здании завершены монолитные и кладочные работы, установлены стеклопакеты, а также ведется черновая отделка, включая заливку стяжки на втором и третьем этажах. Планируется на следующей неделе доставка витражей для входных групп и начало монтажа лифтов, в то время как строители намерены приступить к чистовой отделке в мае. Что касается прилегающей территории, то здесь уже выполнены бетонные основания для детских прогулочных и спортивных площадок.

«Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить новые развивающиеся микрорайоны дошкольными учреждениями, доступными для жителей на расстоянии пешей прогулки. Детский сад является важным социальным объектом для данного молодого микрорайона, и мы планируем его открытие 1 сентября 2026 года», — подчеркнула Юлия Купецкая.