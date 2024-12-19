Глава округа провел встречу с сотрудниками «Люберецкой теплосети»

Основными темами обращений были благоустройство, безопасность, работа управляющих компаний и содержание территорий. Все вопросы, прозвучавшие на встрече, взяли в разработку профильные специалисты.

Глава городского округа напомнил, что в этом году «Люберецкая теплосеть» отметила свое 55-летие и в ней трудятся уже несколько поколений местных семей. Именно благодаря этим людям в дома горожан бесперебойно поступают горячая вода и тепло. Владимир Волков поблагодарил работников предприятия за их непростой и важный труд, а также за активное участие в жизни муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.