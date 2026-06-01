Глава округа принял участие в Божественной литургии в Спасском храме в Чехове

В подмосковном Чехове сотни прихожан в Вознесенской Давидовой пустыни отметили сразу два важных события: 511-ю годовщину основания обители и обретение мощей небесного покровителя — преподобного Давида Серпуховского. В честь этих событий в Спасском храме прошла божественная литургия, на которой присутствовал глава округа Михаил Собакин и представители администрации муниципалитета.

После службы духовенство и верующие с молитвой обошли вокруг храмов — эта традиция с давних времен символизирует следование за Христом и единение.

Благочинный Чеховского церковного округа игумен Сергий (Куксов) отметил: «Благодарю Бога, что преподобный Давид объединяет нас в молитве. Это самое главное, что есть в нашей жизни. Мы можем иметь все, но не имея Бога, будем несчастны. И будем не иметь ничего, но иметь Бога — и радость будет в нашем сердце и в будущей жизни».

В годовщину установки монумента «Бойцам спецназа — солдатам России» гости праздника почтили память военных. Игумен Сергий подчеркнул: «Как обычно по традиции, воинство и священство вновь вместе и отдают дань памяти, дают добрую основу для подрастающего поколения. Что дает нам спокойствие? Вера и служение Отечеству».

После духовной части состоялась светская программа: для гостей провели чаепитие и концерт в ДК «Меридиан». Местная жительница Светлана Старосельская поделилась: «Мы посещаем храм не реже раза в месяц. Замечательное место — чем чаще сюда приезжаю, тем больше сердце прикипает. Намоленное место. Приезжаем сюда больше для души». Для верующих этот день стал еще одним напоминанием: обитель живет молитвой и памятью о своем небесном покровителе.