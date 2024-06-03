Глава Одинцовского округа вручил первые паспорта 12 подросткам
Глава Одинцова Андрей Иванов вручил юным жителям округа первые паспорта граждан Российской Федерации. Документ получили 12 юношей и девушек, достигших 14 лет.
Торжественная церемония прошла в здании администрации муниципалитета.
«Дорогие ребята, сегодня 31 мая, а это значит, что завтра начинается лето. Это само по себе является праздником. У вас этот праздник двойной. Вы получаете самый главный документ в жизни каждого гражданина Российской Федерации. Паспорт нужно беречь, а свою Родину — ценить, уважать и любить. Вместе с паспортом появляются новые права, которых не было до сегодняшнего дня, и новые обязанности перед своей семьей и обществом. Теперь где бы вы ни находились, вы представляете не только себя, но и всю нашу страну», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Стоит отметить, что, помимо документов, ребятам вручили экземпляр книги Николая Карамзина «История государства Российского».
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