Глава Одинцовского округа провел совещание по вопросам здравоохранения

На встрече уделили внимание строительству медучреждений и кадровому обеспечению. Укомплектованность Одинцовской областной больницы превышает 90%, а в сельских учреждениях вакансий нет.

В этом году в Одинцовской областной больнице уже приняли на работу 51 медика, заключили целевые договоры со студентами. С вводом новых объектов потребность в специалистах возрастает. Заместитель министра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский предложил адресно привлекать высококвалифицированных медиков. Глава округа Андрей Иванов поддержал идею и отметил, что новые центры требуют экспертов в кардиологии, хирургии и травматологии.

Сейчас в муниципалитете строят четыре и ремонтируют два медицинских объекта. Но возникают непредвиденные проблемы, такие как обустройство сетей и водоотведение. Андрей Иванов предложил решать их отдельно, а также привлекать региональные программы.

На совещании обсудили и строительство трех поликлиники в ЖК «Заречье парк», «Одинцово-1» и «Союзный», которые возводят за счет внебюджетных средств. Застройщик «Заречье парк» запросил экспертную поддержку для ускорения ввода объекта. Также проработали вопросы от жителей и депутатов, включая запись к врачам, зарплаты медиков и ремонт медучреждений. Все предложения передали в Одинцовскую областную больницу для проработки.