Глава Одинцовского округа провел прием жителей

В территориальном управлении «Рублевское» Одинцовского округа прошел прием жителей в формате «Выездной администрации». Основное внимание на встрече уделили вопросам жилищно-коммунального хозяйства и состоянию инженерной инфраструктуры.

Прием граждан состоялся в Доме молодежи в поселке Горки-2. Жители округа обратились к главе муниципалитета Андрею Иванову с вопросами, связанными с работой коммунальных систем, состоянием жилого фонда и благоустройством территорий. Обсуждение затронуло сразу несколько населенных пунктов.

Одной из тем стала ситуация с водоснабжением в деревне Большое Сареево. После остановки работы скважины, которая ранее обеспечивала населенный пункт водой, временно используется артезианская скважина на территории гидрометеорологической станции. По словам жителей, обслуживание оборудования сейчас выполняется силами местного сообщества.

Специалисты планируют выезд на объект для оценки его состояния и определения необходимых работ. Рассматривается возможность передачи скважины в муниципальную собственность, а также модернизация системы водоснабжения с подключением к водозаборному узлу в деревне Малое Сареево.

«На этой неделе специалисты приедут на место, оценят состояние объекта и определят, что необходимо для его стабильной работы. Будет рассмотрен вопрос передачи скважины в муниципальную собственность. Параллельно готовится проект модернизации системы холодного водоснабжения с подключением к водозаборному узлу в деревне Малое Сареево», — сообщил Андрей Иванов.

Жители поселка Горки-2 подняли тему капитального ремонта дома № 10. Здание построено около 70 лет назад и требует обновления цоколя, отмостки и фасада с утеплением. Дом планируют включить в краткосрочную программу капитального ремонта региона. Работы запланированы на 2027 год.

Также обсуждался вопрос благоустройства территории в микрорайоне «Город-событие». Жители домов № 63 и № 64 попросили рассмотреть возможность установки ограждения. Глава округа поручил подготовить обращение в Фонд развития территорий для согласования проекта.