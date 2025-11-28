Глава Одинцова вручил благодарственные письма волонтерам в Звенигороде

После начала специальной военной операции на базе Храма Живоначальной Троицы в Ершове возникло волонтерское движение «Живый в помощь Вышняго» под руководством отца Георгия. В культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил 10 благодарственных писем участникам движения.

Более 240 добровольцев сейчас изготавливают сети, шьют рюкзаки и маскировочные халаты, собирают предметы первой необходимости и отправляют их бойцам на передовую. Глава муниципалитета выразил благодарность участникам за их труд, пожелав мира и благополучия семьям.

Движение возникло 19 ноября 2022 года — в день первой отправки помощи в зону специальной военной операции. Добровольцы с тех пор регулярно собирают грузы, средства связи и отправляют их примерно раз в месяц около 20 подразделениям.