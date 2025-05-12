Глава Одинцова поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Глава Одинцовского округа побывал в гостях у участников Великой Отечественной войны и поздравил их с 80-летием Победы. Всем 14-ти ветеранам Андрей Иванов вручил юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и знаки Почетных граждан муниципалитета.

Двоих участников Великой Отечественной войны, Константина Сергеевича Федотова и Николая Александровича Муравьева, 9 мая пригласили в качестве почетных зрителей на гостевые трибуны Парада Победы на Красной площади.

Ветеран Константин Федотов ушел на фронт совсем мальчишкой — в 15 лет, но прошел всю войну. Воевал в разведывательной роте 139-й Краснознаменной, Рославльской стрелковой дивизии. Был участником самого первого Парада Победы в 1945 году.

Николай Муравьев принимал участие в освобождении Белоруссии, а также сражался в боях за Восточную Пруссию, штурмовал Кенигсберг.