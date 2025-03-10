Глава Одинцова поздравил с 8 Марта военных летчиц

Елизавета Федотова и Ольга Кожухова — молодые девушки-лейтенанты, однако на службе ничуть не уступают своим коллегам-мужчинам. Обе военнослужащие связали свою жизнь с небом: Ольга — летчик-штурман корабля АН 30Б, а Елизавета летает на истребителях четвертого поколения МиГ-29 в эскадрилье пилотажной группы «Стрижи», но пока не в основном составе.

«Для нас, мужчин, это всегда повод, выразить восхищение и признательность: вы выбрали профессию, которая требует не только безупречного мастерства, дисциплины, выносливости, но еще и внутренней силы, характера, я бы даже сказал, мужества. В авиации 100% нет случайных людей, в ней остаются самые лучшие, и вы этому самое яркое подтверждение. Хочу вам пожелать удачи, легких взлетов и мягких посадок», — поздравил девушек глава муниципалитета.

Вместе с летчицами Андрей Иванов побывал в музее знаменитых авиационных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи». Обе они были созданы практически одновременно — 5 апреля и 6 мая 1991 года.