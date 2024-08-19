Глава Одинцова Андрей Иванов вручил новую форму футболистам клуба «Витязь»

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Новую экипировку получили больше сотни спортсменов 2008–2011 года рождения в Одинцове. Юным игрокам передали комплекты домашней, гостевой и тренировочной формы.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил новые комплекты спортивной формы футболистам школы «Витязь» из Старого городка. В мероприятии также приняли участие тренерский состав команды, депутат Одинцовского Совета депутатов Нина Гинтова и главный тренер сборной России по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе.

Андрей Робертович подчеркнул, что «Витязь» — это выдающаяся школа с сильным тренерским составом и талантливыми воспитанниками. Он выразил уверенность, что здесь готовятся будущие звезды российского футбола.

Напомним, что ранее спортсмены стали бронзовыми призерами прошлого первенства Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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