Глава Наро-Фоминского округа подвел итоги работы за 2025 год

25 июня Роман Шамнэ представил отчет о работе администрации по ключевым направлениям. Среди них — экономика, социальная сфера, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, культура, спорт и здравоохранение.

В округе ведется строительство новых объектов, модернизация коммунальной инфраструктуры, обновление дорожной сети, создание современных общественных пространств и реализация инвестиционных проектов.

Роман Шамнэ отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженной работе команды. Он поблагодарил правительство Московской области, депутатский корпус, правоохранительные органы, общественные организации, предприятия, сотрудников администрации и всех жителей, чей труд вносит вклад в развитие территории.

Особую благодарность глава муниципалитета адресовал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за поддержку инициатив и проектов. Он подчеркнул, что работа продолжается: впереди еще немало задач, и при совместном участии всех заинтересованных сторон удастся реализовать все намеченные планы.