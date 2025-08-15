Глава Наро-Фоминского округа оценил капремонт Алабинской школы

Масштабная модернизация Алабинской школы подходит к завершению. Руководитель муниципалитета Роман Шамнэ вместе с депутатом Московской областной думы Александром Барановым, родителями, педагогами и учениками оценил качество работ.

Сейчас рабочие собирают мебель и моют классы. В спортивном зале монтируют вентиляцию и устанавливают систему безопасности.

Педагоги обратились к главе округа с просьбой обновить проекторы. Роман Шамнэ пообещал, что школа получит все необходимое для современного обучения оборудование.

Ремонт в образовательном учреждении проводили в два этапа, чтобы школьникам не приходилось далеко ездить на занятия. В прошлом году модернизировали корпус старших классов, а в этом — начальных, где обустроили отдельный вход и гардероб для малышей.

«Теперь Алабинская школа полностью обновлена. В свои 75 лет она как новая», — отметил Роман Шамнэ.

1 сентября школа распахнет свои двери для 1320 учеников, в основном детей военнослужащих из 2-й гвардейской Таманской дивизии.