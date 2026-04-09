Глава Наро-Фоминска проверил капремонт школы № 6

Роман Шамнэ 7 апреля провел выездное совещание на объекте и проинспектировал ход строительства. Ремонтные работы здесь идут с ноября 2025 года, уже многое сделано.

Вместе с директором школы Оксаной Очередной и представителями подрядной организации глава муниципалитета обошел территорию и этажи здания. Разговор был предметным — с привязкой к каждому конкретному помещению: классам, коридорам и рекреационным помещениям. Участники обсудили соблюдение сроков и задачи на ближайшие месяцы.

Ремонт разбили на два этапа. Первый корпус площадью более 2500 квадратных метров сдадут к августу. Это позволит 1 сентября принять учеников в обновленные классы. После завершения этого этапа строители переключатся на второй корпус. Здание школы модернизируется комплексно.

Роман Шамнэ подчеркнул, что приятно видеть реальные результаты общей работы, и отметил слаженное взаимодействие администрации, педагогов и подрядчиков.