Глава Мытищ вручила награды ветеранам-блокадникам

В Мытищах в молодежном центре «Импульс» прошло памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В гости к молодому поколению приехали ветераны — жители блокадного города, награжденные почетным знаком.

Встреча состоялась 27 января, в день, который навсегда остается символом стойкости и единства народа. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая лично поблагодарила ветеранов за их невероятное мужество и силу духа, проявленные в годы 872-дневной осады, и пожелала им крепкого здоровья, мира и долгих лет жизни.

Под аплодисменты собравшихся почетные гости прошли в зрительный зал, где для них был показан спектакль «Не покидай меня…» в исполнении студии творческого развития «Терем». В фойе центра для всех посетителей развернулась тематическая выставка артефактов времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции, создающая особую связь между поколениями и эпохами.